朱立倫受訪。（朱立倫辦公室提供）

知名綜藝節目主持人吳宗憲日前稱施打流感疫苗後產生暈眩狀況，在臉書發文表示非常後悔打疫苗，卻遭衛福部回應「有不良反應第一時間應該是就醫，而不是上網發文。」國民黨前主席朱立倫上週三在臉書秀出與「親家」吳宗憲合照的照片，稱與「和吳親家聚會，我問他：『頭還暈眩嗎？』」引起網友熱議。朱立倫今天被問到此事時說，，大家聊了很多生活的點滴，他最高興的一件事是「憲哥頭不暈了，身體健康最重要。」

吳宗憲二女兒吳則含Vivian在今年6月傳出被朱立倫的外甥蔣豐蔚 Wilson求婚成功，使得朱立倫與吳宗憲成為親家。

據悉，上周三（10月28日）雙方進行家庭聚會，促成朱立倫、吳宗憲碰面，朱立倫關心吳宗憲施打流感疫苗後的狀況，隨即在臉書PO出與吳宗憲合照，吳還比出搖滾手勢，氣色看來不錯。雖然朱立倫只短簡發文，再加上吳的招牌「嘿嘿」聲，全文連同標點符號不過22個字，一小時就有破萬人按讚。吳宗憲後來在媒體訪問時，得知「朱吳會」曝光，還驚訝說：「不是說要保密嗎？」

朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮時，接受媒體訪問表示，當天兩家聚餐非常愉快，家人之間暢談很多，不管是憲哥或憲哥的孩子們，大家聊了很多生活的點滴，他最高興的一件事是憲哥頭不暈了，身體健康最重要。

(中時 )