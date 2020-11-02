馬來西亞籍鍾姓女大生慘遭殺害，她就讀的長榮大學校長李泳龍昨（1）日深夜，以發給「校長致師生的一封公開信，列出6點說明，不過，學生看了不但不買單，反而讓不滿的情緒更加高張認為「一切都太遲了！」

李泳龍上月30日於第一封公開信中寫下，「這事件不只是我們的孩子、同學、朋友受害讓我們憂傷，我們所有免於恐懼的自由也被剝奪，讓我們驚駭於人心的邪惡與我們如此接近。但或許我們可以學習依靠上帝，因為上帝就是愛，當我們彼此相愛，上帝就在我們當中帶領保守。」其中，更引用聖經經句：「愛裡沒有恐懼，愛既完全，就把懼怕除去。」

長榮於事發後第一時間曾發表一封公開信，但被學生罵翻。（圖／翻攝自長榮大學臉書）

當時，此篇公開信曝光後，不少學生留言砲轟洗版：「上帝看到這封沒有勇氣承擔的公開信會想哭吧？」、「學生出意外並不是你們藉此傳教的好時機啊」、「貴單位之聲明看起來只是在透過宗教信仰卸責」；更有人諷刺「希望上帝能派一位天使，讓它的聖光照亮路燈照不到的地方」，由於反彈聲浪太大，李泳龍昨日又再度更新，但仍不被買單，都認為「一切都太遲了！」

李泳龍指出，首先為此事件感到心痛，也為校園、社會帶來的紛擾，深深一鞠躬表達最誠摯的歉意。對此不幸事件，學校除已積極配合警方調查外，也進行了許多後續工作。並列出6點整理出校方將採取的改善及措施。內容不泛著協助家屬來台後續之所有事宜協助，在學校常態路段上加裝監視器及照明設備的定期維修，甚至是加強夜間巡邏，學校與警方也將會更密切的合作，加強警方溝通聯繫，遏止犯罪發生。

上一篇被罵過後，校長又再度於昨日更新一封新的公開信，內文又再度地引用聖經。（圖／翻攝自長榮大學臉書）

由於此事件已在校園中發酵，令不少師生心理產生恐懼，甚至害怕再回到學校，對此，聲明中也表示，已啟動關懷師生心理輔導，並協助持續關心學生的狀況，但文末仍不忘附上聖經經句，令學生直呼「上帝又被你們拿出來救援了，真可憐。」

(中時新聞網)