大陸全國工商聯1日發佈的2020年萬家民營企業評營商環境報告顯示，在減稅降費方面，近7成企業表示2020年上半年稅費較2019年同期有所下降，其中近1／4企業表示下降幅度超過40％。

其中，疫情發生後推出的各類惠企政策尤其受到民營企業好評。企業認為最有效的三項政策是「虧損企業延期繳稅」、「放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制」與「階段性緩繳或適當返還社會保險費」。

據大陸《經濟日報》報導，在百分制下，受調查的樣本企業對所在城市營商環境的總體評分為74.46分，「五大環境」評分較去年均有不同程度提升，法治環境第一81.44分、市場環境第二77.56分。

大陸全國工商聯黨組成員、副主席李兆前表示，各地民營企業對各級黨委政府1年來密集推出政策、支持企業發展，協力抗疫、推進復工復產等一系列工作表示充分認可，民營企業對營商環境滿意程度較去年有明顯提升。

(旺報 )