掀起狂購熱潮的雙11即將到來，realme於11月2日至11月11日推出「真敢折．真好買」優惠活動，多款人氣夯品現金直降，推出超狂手機熱銷組合，最高現省新台幣5,298元，還能搶先體驗神祕新品－「realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機 - 主動降噪版」；此外，為打造趣味十足的購物體驗，realme網路商店舉辦「真敢扭」扭蛋領券活動， 73折等豐富折價券讓你輕鬆拿。

realme為雙11祭出多項折扣，其中為慶賀realme X50 Pro榮獲2020年金點設計獎唯一得獎手機殊榮，於11月2日至11月6日在realme網路商店限量推出realme X50 Pro真香組合，內容除手機及realme智慧手錶外還能搶先體驗即將推出的頸掛降噪新品－realme Buds Wireless Pro，組合狂降5,298元，只要新台幣19,990元即享有5G手機體驗和科技配件。

realme Buds Wireless Pro搶先於雙11限量亮相，具備主動降噪功能，最高可降低35分貝，摒除噪音一秒進入寧靜空間，支援ENC通話降噪技術及通透模式，滿足用戶多種使用需求；娛樂方面擁有119ms超低延遲電競模式並採用SONY LDAC Hi-Res高解析音質技術，為玩家帶來驚豔的視聽體驗。相較上一代realme Buds Wireless不僅性能全面升級，電量也大幅提升，內建160mAh大電池，音樂可連續播放22小時，同時支援快充功能，充電5分鐘可聆聽100分鐘，享受音樂不間斷。

除超殺組合外，realme嚴選多項明星商品帶來現折優惠，下半年手機市場新秀－realme X3推出上市以來最深折扣，於11月7日至11月11日限時下殺1,111元，以新台幣9,879元特惠價大力回饋給real迷們；此外，潮流配件realme Buds Air於雙11期間下殺56折優惠，享腰斬價新台幣999元；10000 realme快充行動電源2直降100元，以親民價新台幣399元帶回家。

為提供最超值回饋，realme網路商店獨家推出「真敢扭」扭蛋活動，於雙11期間狂撒上萬張折價券，包含73折商品折價券、87折商品折價券及100元AIoT商品折價券，多款剁手夯品享直降優惠，如8月最新推出的realme Buds Q現折100元，優惠價新台幣699元；realme手環現折100元，優惠價新台幣399元；10000 realme 30W Dart閃充行動電源現折100元，優惠價新台幣999元，天天免費玩3次，日日皆能試手氣。

realme好消息不私藏，教你如何買的聰明成為最大贏家，11月11日消費凡使用街口支付立享15%現金歸戶，綁定街口聯名卡付款再獲6%街口幣，最高可獲21%回饋，買越多越划算，快相揪親朋好友一起買好買滿不怕手軟。

(科技)