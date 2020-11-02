現任合唱團男高音的一名張姓男子，與任教同一所小學的人妻同事發生婚外情，2人發生10次性關係後，女方因為懷孕向丈夫坦承外遇，綠帽夫氣憤提告，新竹地院將張男判賠50萬元。

判決書指出，張男明知女同事已婚，去年開始兩人卻發生10幾次性關係，導致女方懷孕，親子鑑定後確認胎兒是張男的孩子，女子眼見紙包不住火，向先生坦承姦情，提出2人親密照、簡訊和Line的對話紀錄。

據了解，當事人妻2018年9月起，在新竹縣一所國小擔任音樂老師，也在台北一所大學攻讀研究所，張男殷勤接送通勤，兩人日久生情，不僅發生性關係還懷孕。

女教師懷孕後前往婦產科採集胎兒檢體鑑定親子關係，去年8月鑑定報告結果出爐，女同事還傳簡訊告知張男「我有去做親子DNA鑑定，小孩是你的，我要去拿掉」。張男則回「我覺得很抱歉，我應該要負責」。法官審酌張男已經嚴重破壞別人的家庭和諧，造成女方丈夫巨大痛苦及煎熬，判決需賠償50萬元。

(中時新聞網)