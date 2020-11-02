不畏美股上個交易日收黑影響，港股經過連4天走跌，指數大失血811點，港股早盤開高167點後，一度飆升達276點，逼近月線約24385點位置。但多方未能接棒演出，大盤回落整理。恆生指數早盤收24318.4點，上漲210.98點，漲幅0.88%。國企指數(H股)早盤收9868.69點，上漲108.45點，漲幅1.11%。

消息傳出，政府將公布新能源汽車產業發展規劃，將加強基礎設施建設，並提供財物援助等鼓勵方案。汽車類股表現突出，其中比亞迪表現最為亮眼，股價午前一度漲逾6.8%，達164.6港元，再刷下新高紀錄。

大型金融股重拾領漲角色，建設銀行漲3.7%，工商銀行漲3%，匯豐控股也漲2%。

上個交易日表現弱勢內需股，早盤上演反彈行情。蒙牛乳業漲3.6%，周黑鴨食品亦漲近4%，飲用水大廠農夫山泉，上漲3.1%。另外，火鍋餐飲業者呷哺呷哺，早盤中股價一度大漲近9%，達14.42港元，亦創逾一年半新高點。

至於本周四(5日)眾所矚目，即將上市螞蟻集團，外界預測應該不會受到颱風影響，因此可望順利掛牌。

(時報資訊)