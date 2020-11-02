投資人觀望和準備本周美國大選，另一方面，包括歐洲和美國的新冠肺炎在全球持續蔓延，影響投資人信心，美元在周一大致維持穩定。

美元在上一個交易日獲得自九月末以來最大的單周上漲，目前周一穩住漲勢。由於本周二美總統大選造成金融市場緊張，投資人靠向安全避險的貨幣。

民主黨挑戰者拜登在全國民調中領先，然而在足夠多的關鍵州戰場中相當的接近，以至於川普能在選舉人團中獲取所需的270票。

在大選日過後，有敗選者提出爭辯的高度風險，因之匯率將在選後延長波動性，例如200年大選花了一個月才解決。

對一籃子貨幣的美元指數在上一個交易日落在94.058，為近四周高點，在周一亞洲交易時段穩定小漲。

另外，歐洲疫情惡化，總染疫人數突破1000萬人，近五周人數出現翻倍。周一歐元穩定，但是已經接近對美元和日圓的長期低點。歐元對美元上周來到1.1640的近四周低點，周一再跌到1.1636。

歐元自染疫數飆升和封城之後遭到拋售，三井住友銀行分析師指出，但是美國的染疫情形也在惡化，隨著時間推移，新冠確診數和封鎖的新聞消息，最後可能不會成為貨幣市場的議題。

英國單日確診超過兩萬人，首相強生(Johnson)上周六宣布全國大封鎖一個月，然已有內閣成員暗示封鎖時間將延長。

英鎊交易員持續關注脫歐協商。雙方談判代表將在周一於布魯塞爾舉行會談，一直到約本周中期，媒體解讀為避免雙方避免貿易中斷的努力。英鎊上一個交易日跌0.2%，為1.2928。

美元兌日圓變化不多，上一次交易收在104.67，周一來到104.72。

(時報資訊)