飯店業者美麗信(2730)為提供政府防疫量能，旗下台北美麗信花園酒店今（2）日起轉型為北市規模最大的「分流式防疫旅館」，提供116間客房供居家檢疫旅客、20間供短期商務需求旅客申請入住，剩餘67間客房及餐廳、宴會廳、俱樂部仍維持正常營運。

美麗信表示，酒店通過台北市政府及相關局處及衛生局醫護團等審核，製作高標準全館防疫手冊，並經觀光局、觀傳局、消防局、衛生局及建管處等聯合稽查並實地會勘動線，安排指導全體人員防疫訓練。

美麗信指出，將提供116間豪華客房供居家檢疫旅客、20間客房供短期商務需求旅客申請入住使用，入住期間皆享近13坪、挑高3.1公尺起的寬闊大房，並提供豐富三餐、精緻下午茶還有其它單點佳餚服務，輕食住房專案每晚4500元起、自選住房專案每晚5500元起。

美麗信說明，檢疫旅客將由專屬通道直達指定樓層入住，並由特別編列獨立部門提供相關服務，入住期間皆不提供房卡，無法搭乘電梯至其他空間及餐廳、健身俱樂部，絕無任何接觸及共用飯店公共空間疑慮，提供其他嘉賓安心無虞的住宿、餐飲、健身及宴會空間。

在轉型為分流式防疫旅館後，美麗信1樓酒店大廳及雨林自助餐廳、2樓光廊Light Cafe池畔餐廳、晶鑽宴會廳及活力健身俱樂部，3～6樓共67間豪華客房為一般嘉賓可活動樓層，防疫樓層則專控上鎖，一般嘉賓即使誤觸防疫樓層，電梯也無法作動。

美麗信在新竹據點2017年11月底熄燈後，目前僅剩位於台北市中心的美麗信花園酒店據點。受疫情衝擊，2020年前三季自結營收0.84億元、年減60.43％，上半年毛利率0.19％、營益率負69.57％，稅後虧損0.27億元、每股虧損0.73元，均創同期新低。

(時報資訊)