馬國女大生遇害 家屬預計下午進行招魂儀式 12:532020/11/02 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 就讀台南某大學的馬國女大生上月遇害，家屬預計2日下午進行招魂儀式，圖為該大學舉行的紀念追思活動。（李宜杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，雙親昨晚（1）抵台，連夜前往高雄市立殯儀館認屍，並於今日（2）凌晨回到台南防疫旅館休息，預計下午進行招魂儀式。 據悉，家屬預計下午2時先抵達台南市政府警察局歸仁分局，進行招魂儀式，再前往高雄阿蓮區棄屍地點招魂，屆時為防疫考量，也將畫設管制區域。校方呼籲，盼各界尊重家屬隱私，不要打擾。 (中時 ) #招魂 #家屬 #儀式 #台南 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女大生父母下榻台南旅店 大學校長提前抵達致意 05:542020/11/02 社會 馬國女大生遇害 師生齊綁白絲帶思念 11:472020/11/02 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 10:592020/11/02 社會 馬籍女大生遇害 徐國勇坦承：警方處理確實有疑義 10:392020/11/02 社會 馬國女大生遇害 蔡正元斷言：家屬將遭二次傷害 10:422020/11/02 政治 不排除第二波懲處 馬國女大生命案 蘇貞昌：會再究責 10:452020/11/02 政治 國際學生宿舍嚴重不足 04:102020/11/02 時論廣場 馬國女大生雙親凌晨認屍 母哭喊「我不要」 02:512020/11/02 社會 馬國女大生遇害 母嗆長榮大學狀況外：派出所電話我自己查的 08:182020/11/02 社會 長榮校長公開信提6點聲明 學生怒批：一直傳教好棒棒 12:532020/11/02 生活 社會熱門新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 馬國女大生遇害 母嗆長榮大學狀況外：派出所電話我自己查的 - 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 - 社會 漁夫秀姑巒溪見「人彘」嫌麻煩沒報案 慘被惡夢纏9天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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