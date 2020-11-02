就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，雙親昨晚（1）抵台，連夜前往高雄市立殯儀館認屍，並於今日（2）凌晨回到台南防疫旅館休息，預計下午進行招魂儀式。

據悉，家屬預計下午2時先抵達台南市政府警察局歸仁分局，進行招魂儀式，再前往高雄阿蓮區棄屍地點招魂，屆時為防疫考量，也將畫設管制區域。校方呼籲，盼各界尊重家屬隱私，不要打擾。

(中時 )