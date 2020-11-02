據Wind數據顯示，截至10月30日，大陸今年以來已成立1181檔新基金，合計募集規模達到2兆5355.21億元（人民幣，下同），也是歷史上第一次突破2.5萬億。以目前基金熱銷情況來看，大陸今年全年新基金發行總規模還會繼續創出天量，甚至有望超越3兆大關。

根據《中國基金報》報導，今年新基金發行破兆元的背後最大的推動力是權益類基金。截至10月31日，今年已成立195檔股票型基金和536檔混合型基金，募集規模分別為3099.65億元與1兆3464.74億元。這意味著權益類基金發行規模超1.65兆元、占比約65％。

回顧歷史資料來看，大陸2010年到2019年這10年間，平均每年發行新基金527檔，平均首發規模為6889.23億元。其間年度首發規模頂峰出現在2015年和2019年，當時也是受到牛市鼓舞權益基金熱銷推動，這兩年合計募資分別為1兆4250.71億元與1兆3210.14億元。

此外，今年大陸新基金發行檔數也將創新高。據基金研究專家王群航統計，以今年同時披露了新基金的《招募說明書》和《份額發售公告》為統計標準，截至10月31日，今年已發和擬發的新基金共有1201檔，即將超過2016年的1202檔。

(旺報 )