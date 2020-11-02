台中市民連續收到２張「亂丟菸蒂」的罰單，細看開罰依據竟是2年前發生的違規行為，被檢舉達人拍照後檢舉；民眾縱使不復記得也只能「啞吧吃黃蓮」吞共2400元罰款；市議員陳清龍今天質詢說，環保局應規範檢舉達人等惡意檢舉行逕。環保局代理局長陳宏益指出，將針對檢舉達人補強規範辦法，若是惡意檢舉甚至2年後才檢舉案件，會設法加以規範。

陳清龍今天在警消環衛業務質詢時說，他接獲民眾陳情，指在今年7月間收到環保局寄發違規通知單，因「亂丟菸蒂」被罰，民眾細看違規日期竟是2年前、2018年7月23日發生的亂丟菸蒂行為，因已時隔2年，雖想不起來，但有照片佐證，民眾只好哀怨繳納罰款損失1200元；

陳清龍指出，同個民眾8月又接獲一張「亂丟菸蒂」罰單，這次又是發生在2年前的違規行為，是2018年7月24日被拍到違規，是前一張罰單被拍到違規的隔天再噴1200元；民眾氣極敗壞擔心是否還會有第3、第4張要為「歷史違規紀錄」負責的罰單。

陳清龍認為，這種2年後「出清存貨」的罰單，他合理懷疑是出自檢舉達人所為，可能是檢舉截止日前出清，甚至刻意「壓線」惡意檢舉；他相信此案絕非個案，但對市民心裡都是一大衝擊，環保局是否可能取消這種惡意檢舉的檢舉獎金遏止；他提醒現在菸害防制法規範嚴格，但開罰並不是目的，應宣導說明加強溝通，讓市民遵守規定。

環保局代理局長陳宏益強調，這確實很不合理，該局將針對檢舉達人補強規範辦法，若是惡意檢舉甚至2年後才檢舉的案件，一定會來設法加以規範。

(中時 )