在新冠肺炎肆虐全球之際，台灣之所以能維持正常生活型態，「口罩供需資訊平台」的適時發揮功不可沒，國家發展委員會日前舉辦109年度政府資料開放應用獎競賽，由健保署所主導的口罩供需資訊平台獲青睞，從11組政府單位中脫穎而出，榮獲生活企業應用組第1名殊榮，健保署長李伯璋受獎時表示，這要歸功於健保快易通健康存摺App的免讀卡機註冊功能，成功為實名制口罩預購鋪路，才能完成超前部署。

109年度政府資料開放應用獎活動由國家發展委員會主辦，為鼓勵政府資料開放並提升資料應用效益，並藉由產學界專家與民眾評分票選機制，鼓勵各機關優化資料開放作業。

而健保署今年以口罩供需資訊平台提案參賽，經20％的民眾票選與80％的委員評獎後，從11組政府單位中脫穎而出，勇奪第1名殊榮，李伯璋表示，由於歷年持續推動健保醫療資訊雲端查詢系統，以及健保快易通健康存摺App的建置，讓民眾可免讀卡機就進行註冊，為今年建設口罩實名制預購網絡打下良好基礎。

我國全民健保已邁入第25年，今年因為新冠肺炎全球爆發疫情，對民生造成相當巨大的衝擊，李伯璋回憶，當時為確保國人都有均等購買口罩的機會，健保署在3天的時間內，從既有的數位基礎建設上開發防疫口罩管控系統作為配售平台，成功防堵疫情蔓延，可說是全球各國的防疫典範。

(中時 )