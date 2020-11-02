林飛帆在臉書上酸江啟臣不敢參加同志遊行。（圖／林飛帆臉書）

民進黨副秘書長林飛帆率隊參加周末同志大遊行，被網友誤認為國民黨主席江啟臣，他藉此在臉書酸江啟臣「不敢來」，不料遭到網友嗆爆「南鐵強拆你也不敢來」、「國軍徵兵你在哪？」、「美豬黑箱怎不抗議了」，還有人網友勸他「不要再消費同志遊行來打擊政敵，你乾脆點名自己黨內沒去的人算了」。

有網友在臉書發了一張林飛帆參加31日同志遊行與人合照的照片，並稱照片上「是江啟臣嗎？」照片與文字截圖被轉貼到林飛帆臉書，民進黨立委賴品妤還點名林飛帆「你怎麼看」。林飛帆在臉書轉貼截圖並發文稱：「今天我跟民進黨的30多位黨公職一起參加同遊。江啟臣不敢來。結案！」

網友在林飛帆臉書反嗆他南鐵強拆不敢來。（圖／林飛帆臉書）

林飛帆臉書發文後，隨即有大量網友留言猛嗆：國軍徵兵你也不敢來啊」、「南鐵強拆你也不敢來啊，跟江啟臣一樣廢+1」、「笑死就一樣廢是在自嗨什麼」「原來敢去就是好棒棒？什麼邏輯」、「笑死！南鐵強拆你人在哪？九萬果然香爆！」「美豬黑箱怎不抗議了？南鐵案怎也不抗議了？時空背景不一樣嗎？」「為啥整天喊著保衛台灣主權，真正要服兵役來保衛台灣的時候，你卻自願去當替代役阿？」

網友在林飛帆臉書留言嗆他「國軍徵兵你也不敢來」。（圖／林飛帆臉書）

還有網友認為林飛帆消費同志遊行，在其臉書上批評「那你消費同志遊行去打擊政敵難道比較有格調嗎，根本模糊遊行焦點」、「不要再消費同志遊行來打擊政敵 你乾脆點名自己黨內沒去的人算了，還不如替百姓多做點事」。

林飛帆臉書遭網友嗆美豬黑箱怎麼不抗議，「時空背景不一樣嗎？」（圖／林飛帆臉書）

對於這次的同志大遊行，林飛帆對媒體表示，台灣社會距離真正平權還有一段努力空間，希望在大家的工作崗位上，盡可能去推促平權。不過他在受訪時沒有亦未提起民進黨主席為何也沒有參加，只提起他帶領民進黨公職人員參加這次遊行。國民黨青年團也加入同志遊行行列，民進黨青年部主任蔡沐霖則予以肯定。

(中時新聞網)