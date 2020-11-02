年度購物大節雙11即將登場，小米台灣宣布「小米雙11 超級購物節」正式開跑！今年除了優惠更殺、折價券更多以外，更推出六款時尚家居新品，包含米家無線吸塵器 G10、米家無線吸塵器 mini、小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro、米家水離子吹風機、小米行車紀錄器 2與小米真無線藍牙耳機 2S，為智慧生活帶來更多選擇。

「小米雙11 超級購物節」自11月1日正式開跑！從11月1日起至11月5日止，天天上活動頁面即可直接領取兌換券，更可於活動頁面上點擊產品圖，找尋「隱藏暗號優惠券」，有機會獲得訂單金額全免的好康優惠。自11月6日起至11日止，一連6天提供近百項商品及多款套裝組合享超值優惠、配件銅板加價購及滿額禮，其中包含首度開賣一分鐘即售罄的「小米智慧顯示器 65型」將於11月6日再度限量開賣，雙11限時優惠價只要新台幣$17,999元，更於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物全通路盛大開賣，爆款下殺千元還同享滿額贈等好禮。

小米今日同步發表六款居家生活新品，包含手持式吸拖二合一的「米家無線吸塵器 G10」、車用筆電用隨手吸「米家無線吸塵器 mini」、用2K守護居家安全的「小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro」、速乾不傷髮的美髮神器「米家水離子吹風機」、行車保障大躍升的「小米行車紀錄器 2」以及「小米真無線藍牙耳機 2S」，各個兼具美型與高實用，將生活質感再次提升。

「小米雙11 超級購物節」正式開跑推出六款時尚家居新品，為質感居家與智慧生活帶來更高水準的享受。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

今年「小米雙11 超級購物節」於11月1日正式開跑！為歡慶「小米雙11 超級購物節」的到來，小米台灣於11月1日起至11月5日止推出活動頁面直接領券及尋找隱藏暗號劵等，邀請用戶放心拿、輕鬆搶，累積足夠的現金券，磨拳擦掌準備大買特買！「小米雙11 超級購物節」活動將於11月6日至11月11日止展開。「小米智慧顯示器 65型」將於11月6日再度開賣，雙11限定限量價只要新台幣$17,999元，除了於小米商城mi.com、小米之家銷售外，更擴大於小米全台授權專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物全通路盛大開賣。

同時，「小米雙11 超級購物節」更有多款智慧家庭商品同步享直降優惠，米家掃拖機器人直降新台幣$1,200元，優惠價只要新台幣$7,795元，領券最高再折新台幣$1,111元；米家掃拖機器人 G1直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$3,995元，領券最高再折新台幣$1,111元；米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$1,400元，優惠價只要新台幣$5,495元，領券最高再折新台幣$1,111元；小米手環 5直降新台幣$100元，優惠價只要新台幣$845元，領券最高再折新台幣$250元；米家手持無線吸塵器 Lite直降新台幣$700元，優惠價只要新台幣$4,295元，領券最高再折新台幣$1,111元；近百款商品直降優惠價，不動腦就能撿便宜。

「小米雙11 超級購物節」期間推出限時折價1111，活動期間每日中午12點，推出每日爆款或一組套裝商品直降新台幣$1,111元限量搶購活動，包括小米空氣淨化器 3、米家掃拖機器人 G1及米家電磁爐與知吾煮湯鍋 米家定製組合等，限時限量折價新台幣$1,111元。另外，購買指定產品即可用新台幣$11元銅板價加購週邊商品，包含購買小米手環 5，即可享加價新台幣$11元購買專屬腕帶一條或充電線一個；購買小米34型曲面螢幕，即可享加價新台幣$11元購買小米無線雙模滑鼠 靜音版或小米木紋滑鼠墊等，超多好康手刀搶起來！

除此之外，「小米雙11 超級購物節」活動期間單筆訂單（不含手機）滿新台幣$3,000元，即贈小米手環 4C（價值新台幣$495元）、單筆訂單（不含手機）滿新台幣$7,000元，贈米家電動起子機（價值新台幣$895元）、消費單筆訂單（不含手機）滿新台幣$14,000元，贈小米小愛音箱 Art（價值新台幣$1,495元）、單筆訂單（不含手機）滿新台幣$20,000元，贈米家 IH 電子鍋（價值新台幣$2,495元）；多項好禮與優惠可同時享有，享雙重折扣！

(科技)