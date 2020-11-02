立法院教文委員會今審查《學校衛生法》23條修正案，國民黨、民眾黨、時代力量及無黨籍立委共提11案與禁止萊豬進校園有關，民進黨則沒有提案。不過教育部仍抗拒修法，僅願意在契約參考範本中做更嚴格規範，包括加強罰則。

在野黨提出的11案《學校衛生法》修正案中，有9案要直接在法令中規定校園禁止使用含乙型受體素（包含萊克多巴胺）的食材，另外有2案則使用「應採用國內在地食材」等字眼，未針對特定品項，但實質上也是要禁止萊劑進入校園。

國民黨立委曾銘宗說，他過去長期在行政機關服務，若行政命令能轉換成法律，那執行效率會更高。他很不解，教育部都發公文要學校營養午餐「一律使用」國內食材，現在立委提案要在法律中明訂禁止萊劑進校園，為何教育部要抗拒？

國民黨立委蔣萬安表示，《學校衛生法》第23條僅規定學校供應膳食「優先使用」國內食材，但教育部發給的學校及縣市的公文卻是「一律採用」，公文的內容已逾越母法，到時候團膳業者執行過程如果產生爭議而走法律途徑，教育部將面臨無止盡的訴訟。

「這一波萊劑恐懼潮，是被炒作出來的。」民進黨立委吳思瑤表示，動物用藥、農藥用藥及食品添加物共有1萬0006個品項，難道都要在法令中逐一列出不能使用或有容許量限定？她反對在《學校衛生法》中明確禁止萊劑進校園，但對於整體性確保學生食安的修法，則可以支持。

教育部長潘文忠回應，8月22日已行文各級學校及縣市政府，學校營養午餐採用國產肉品，這也是延續《學校衛生法》的精神，優先採用中央農政主管機關認證採用的農產品。

潘文忠表示，根據《學校衛生法》第23條的授權，教育部要訂定學校和團膳業者之間的契約參考範本，他們會在其中強化學校食材源頭的管理，並加強罰則，這樣就可以確保學校食安。

(中時 )