在台南發生的馬國女大生命案，警方遭社會輿論檢討，南市府警察局歸仁分局長楊慶裕轉調內勤職務，今天公布他調任警察局保安科科長，原職缺由麻豆分局長洪頂力接任，也牽動5位高階警官調動。
涉嫌殺害馬國女大生的凶嫌梁育誌在9月30日曾強擄另位女大生未遂，歸仁分局轄區大潭派出所因未開報案三聯單隱匿事件，未積極作為，導致梁嫌犯下大案，顯有疏失，南市府警察局長詹永茂自請處份，歸仁分局長楊慶裕也遭懲處。
台南市政府警察局2日公布高階警官異動，歸仁分局長楊慶裕轉調內勤擔任保安科科長，由麻豆分局長洪頂力接任，玉井分局長邱顯良調任麻豆分局長、保安警察大大隊長許敏能調任玉井分局長、保安科科長余鴻恩調任保安警察大隊隊長，4日完成交接，後續還會公布相關的行政處分。
對於警察局長詹永茂自請處分，台南市長黃偉哲指出，後續懲處會跟中央商議後決定，高階警官對於領導責任相信都有所自覺。
(中時 )
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