被譽為「代打之王」的中信兄弟蘇緯達，昨天在台灣大賽第2戰8局下從統一獅投手潘威倫手中敲出代打3分炮，也是兄弟隊史在總冠軍戰的第2支代打全壘打，前一次代打敲轟的是2009年的王金勇。

2009年的總冠軍戰上演傳統好戲獅象大戰，當時王金勇在9局上代打，從現任統一總教練林岳平手中敲出左外野2分炮，但球隊最終仍以3比6吞敗。

相隔11年兩隊再度於台灣大賽碰頭，蘇緯達再從「嘟嘟」潘威倫手中敲轟，一舉將分數擴大為9比1，成為隊史第2人，而蘇緯達這支代打全壘打也是台灣大賽第5支，之前分別是2007年G5楊博超、2009年G2王金勇、2009年G3鄭乃文、2020年G1潘武雄。

除了蘇緯達的代打全壘打寫下紀錄外，昨天「岳家兄弟」岳東華、岳政華同局接連開轟也締造台灣大賽新紀錄，岳政華在台灣大賽首安即是全壘打，而這一轟也改寫台灣大賽最年輕開轟紀錄，以19歲又277天刷新原保持者林承飛的20歲又206天。

(中時 )