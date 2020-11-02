政府宣布明年將開放含有萊克多巴胺美豬進口，引發各界批評。高榮台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩先前就曾指出，萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍。日前他再提醒，美國人近幾年平均壽命降低，雖還沒有研究是否與萊克多巴胺有直接關係，但只要有疑慮，都應預防。

10月26日舉辦萊豬公聽會，蘇偉碩表示，先前曾說空氣中可以驗出萊克多巴胺，被以為是在講「瘋話」，但美國德州科學家研究，空氣中的微粒、濕地中的水及土壤，都可驗出萊克多巴胺，農委會預告時也提出意見並遞交科學證據，但遭回，只是配合衛福部開放。蘇偉碩認為，農委會除了有關畜牧業的永續經營外，對於環境生態的保育也不能棄守。

有人會提出質疑，3億美國人吃了萊豬21年都沒問題，蘇偉碩直言，「美國人要出代誌了！」1999年萊克多巴胺正式合法進入美國食物鏈，2015年開始，美國人平均壽命減短了，跟萊克多巴胺是否有關，科學界應該去研究，但事實是美國人的平均壽命減短了，就科學上的預防原則來說，我們有權利踩煞車，難道要等出事嗎？

此外，根據美國CDC生命統計資料，蘇偉碩指出，美國人2018年平均壽命是78.7歲，2015~2017這三年中，平均壽命是在降低的，以最高平均餘命來說，2018年美國人平均壽命回升速度比2014年還低，且在線蟲及果蠅的實驗，也顯示壽命會降低，是不是萊克多巴胺引起的，當然要進一步研究，但在美國無法證明有沒有直接相關前，台灣應保持疑慮，先不要開放大量萊克多巴胺肉品到台灣市場，等確認後再討論也不遲。

(中時新聞網)