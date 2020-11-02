家住太平區一位70多歲的王姓老翁患有失智現象，日前上午自稱徒步要到2公里外的店家購買菜籽回家種植，結果一時辨別不出方向，竟迷途路旁，經附近店家報案由太平派出所員警處理，當時員警見老翁向小孩似的呆坐路旁，無法口述自己的年籍資料，眼尖的員警發現老翁帶有愛心手鍊，隨即帶返派出所查詢並透過警用人臉辨識系統確認身分無誤，順利護送返家。

太平警分局太平派出所警員日前中午12點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「一位老翁一直坐在店外的花盆上，應該是迷路，請警方前來協助」。員警到場後即上前關懷，原來老翁真的迷路了，當時老翁對警方的詢問一時無法應答，只說要去買一些菜籽回家種，這時眼尖的侯姓員警發現老翁雙手各有一手環(錶)，仔細一看發現右手上是一只為愛心手環，有了這線索，兩人即將老翁帶返派出所，先行提供杯水及麵包供其果腹，並透過手環資料查詢及警用人臉辨識系統等確認無誤，順利連繫到老翁的兒子，並護送老翁返家。

老翁的兒子表示，父親先前的務農的，因患有失智現象才將他從鄉下帶至太平住處就近照顧，非常感謝警方熱心為民服務，並表示近期會多注意父親的動態及身體狀況，避免類似情形發生。

(中時 )