高雄巿政府各局處開發APP多如牛毛，但高雄巿議員方信淵發現使用率低，有的評價也只有2顆星，研考會表示會要求訂KPI，連2年未達績效就不給經費，連3年就強制下架，方信淵認為，APP應該要整合，而非下架就算了。

方信淵2日在議會質詢指出，巿政府有20幾個APP，但下載量實在慘不忍睹，有的甚至在幾千以下，這些APP開發時少則數萬，多則上百萬，結果都沒有人使用，錢花了到底有沒有達到民眾需求？能力上能不能做個整合？

研考會主委蔡宛芬答詢說，APP的開發原則上是各局處依業務需求開發，過去曾試著在1999高雄一指通連結一些重要的APP，但1個故障，就會影響其他的，所以會有後台管理問題。此外民眾的需求不一樣，不見得每個功能都要。

針對巿政府各局處開發APP的作法，蔡宛芬說，目前是要求訂定KPI，若未達績效，就會提醒像是下載量已過低等，如果連續2年未達自己訂的KPI，就會建議下架，如不下架，就不給維護費用，若連續3年都沒達到，就會強制下架。

方信淵認為，巿政府花那麼多錢，開發這麼多APP，但巿民朋友普遍接受度卻不高，不僅信任度低，有的甚至評價也才2顆星而已。系統不相容，是廠商要解決的，APP是趨勢，花錢就是要花到民眾想要，而非不好用，下架就好。

(中時 )