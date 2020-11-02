陳零九憑藉創作實力與沉著機智形象走紅，商演代言邀約不斷，Yahoo奇摩購物中心相中他的才華，力邀他為電商年度「雙11購物節」打造主題曲〈你的Y先生〉，他在MV中甜蜜寵女友，甚至驚喜下跪求婚，不過對象不是交往８年的女友呼呼，而是網紅奎丁。

陳零九在MV中飾演超寵女友的暖男以及「最懂你的Y先生」，買盡各種禮物討奎丁歡心，影片後段更出現「求婚」畫面！他面對奎丁單膝跪下，掏出鑽戒盒，打開後才發現裡面是「筆筆消費享6%回饋無上限的Yahoo聯名卡」，以最務實的網購信用卡擄獲女神芳心。陳零九笑說，現實生活中，自己送禮也幾乎都是走務實路線，盡量送給對方需要的東西，曾經就買過電腦和剪片軟體給在經營YouTube頻道的女友。

陳零九和奎丁認識很久，他曾答應邀請奎丁擔任自己MV女主角，這次廠商牽線，讓兩人的約定提前實現。儘管導演沒有要求親密鏡頭，兩人也以眼神傳遞濃情蜜意，〈你的Y先生〉MV於11/2在Yahoo TV、官方頻道及社群平台播出，並同步於各大音樂串流平台上架。

〈你的Y先生〉由陳零九創作，詞曲中暗藏破千萬流量的代表作〈天黑請閉眼〉、經典歌曲〈真心不騙〉等彩蛋，更將「天天下殺三折起」、「Yahoo聯名卡送6%回饋」等超直白標語巧妙融進歌裡。他表示，自己很習慣上網購物，可以多方比價又不用出門，雙11網購更享有超高回饋，非常方便划算。創作歌曲時，也因此直接從日常生活購物經驗裡找到很多靈感，短短一個禮拜就完成創作。

陳零九在〈你的Y先生〉MV中單膝下跪求婚。（滾石唱片提供）

陳零九推出新歌〈你的Y先生〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九推出新歌〈你的Y先生〉MV。（滾石唱片提供）

(中時 )