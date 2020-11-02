第16屆桂台經貿文化合作論壇今天（2日）在廣西南寧舉行。本屆論壇共簽約投資項目13個、戰略合作協議2個，簽約投資意向金額共計60.58億元人民幣；大陸國台辦副主任裴金佳在開幕致詞時表示，兩岸關係好，台灣才會有前途，台灣同胞才能有更好的發展前景和福祉。

裴金佳指出，大陸疫情防控和經濟恢復性增長都走在世界前列。大陸發展穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，也不會改變，廣大台胞在大陸發展大有可為。

「當前，兩岸關係面臨困難和挑戰。台獨分裂勢力倒行逆施，限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鈎、文化斷鏈，外部勢力蓄意攪局，台海形勢日趨嚴峻複雜。」裴金佳表示，「希望廣大台灣同胞要深刻認識台獨勢力的禍心和危害性，堅守民族大義，反對台獨圖謀，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，為實現中華民族偉大復興的中國夢共同努力。」

本屆論壇共簽約投資項目13個、戰略合作協議2個，簽約投資意向金額共計60.58億元（人民幣，以下同），涵蓋電商電子、健康養生、生態農業、醫學、食品加工、五金製品、汽車銷售等多種領域。其中，廣西欽州碗窯梨花谷景區提升5A級景區項目溫泉谷康養基地及農業田園綜合體，意向固定資產投資額達24.8億元，是本屆論壇最高金額簽約項目。

「台企拓內銷」直播活動以「直播帶貨」形式在網上展銷桂台兩地11家企業精選商品29種，其中7家19種商品來自台資企業，2家4種商品來自扶貧企業。商品包括堅果類、漁業產品、鮮果類、果脯類、美人蕉及其他產品。

本屆論壇以「深化交流合作，促進融合發展」為主題，共安排8項活動，包括開幕大會、5場平行主題活動、項目對接洽談和簽訂合作協議，期間還進行投資考察、舉行「台企拓內銷」直播活動及大陸全國台企聯第46屆西南西北區會長聯誼會。

(中時 )