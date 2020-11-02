范姓越南籍移工來台工作3年多，因情緒失控在今年6月18日凌晨2時30分起短短3小時內，進1家超商對店員叫囂、砸物毀損；再轉到另家超商趁機取走打火機及香菸；再搶走路旁60多歲婦人機車，導致她骨折受傷等3案，騎車閒蕩經警盤檢查獲。台中地院依搶奪等罪判他徒刑7月，得易科罰金，仍可上訴。

范男是越南籍移工，他在2017年來台工作，入境已3年多，2020年6月18日凌晨2時34分進入中市五權南路1家超商，結帳2瓶飲料後，對店員叫囂、拍打收銀機及桌子，持飲料摔向櫃檯、拿1顆茶葉蛋砸地、又丟砸1根香蕉，並作勢毆打店員，吃了1根香蕉後離去。

范男在清晨5時許再進大慶街1家超商，向店員佯稱要買香菸及打火機，趁店員不注意竊走香菸及打火機逃逸。隨後，他在復興北路及德吉街口，發現林姓婦人騎機車停在路口下車，尚未拔走鑰匙，竟趁機騎走機車，婦人出手阻止跌倒在地，骨折受傷。

范男在凌晨短短3小時內連犯3案後，騎機車到旱溪西路與東門路口附近，遭警方盤檢查獲。范男坦承不諱，台中地院法官依搶奪罪、恐嚇危害安全罪及竊盜等罪，判處徒刑7月，得易科罰金，執行完畢或赦免後驅逐出境。

(中時 )