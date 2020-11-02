高巿府民政局長閻青智2日在議會答詢。（曹明正攝）

高巿府民政局前局長張乃千涉案緩起訴確定，巿議員陳麗娜2日質詢表示，張乃千去職時，留下19箱物品，裡頭多數是酒、茶葉，要查清楚用什麼錢買的，民政局長閻青智表示，已由主祕以及政風室主任等，做實際清查。

民政局於2016年爆發挪用台電促協金19萬餘元，購買酒類、茶葉，前局長張乃千涉以不實單據報帳，案經高雄地檢署以偽造文書緩起訴，高雄高分檢駁回再議確定。但陳麗娜發現張乃千去職時，留下19箱物品，不清不楚。

陳麗娜說，2018年12月24日，韓巿府上任前1天，張乃千去職，在局長室留下19箱物品，民政局以「遺留物」打包共19箱。據她了解，裡頭多數為酒類、茶葉等，但1年多來，這19箱遺留物，只是移來移去，現在搬到倉庫裡。

閻青智表示，這1年多來，民政局因認為這批物品可能涉及司法案件，所以未進一步處置。陳麗娜認為，既然可能牽涉不法，為什麼當初檢方查案時不主動通報，還放這麼久？要求調查數量有多少，用什麼錢買的，花多少錢。

閻青智表示，案件確定後，已由民政局主祕以及政風室主任等相關同仁對這些物品做實際清查。陳麗娜質疑，2016年台電促協金案，應該不是單一個案，雖然檢方以沒有積極證據，查無其他犯行，但政風相關單位應調查清楚。

(中時 )