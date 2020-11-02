曾莞婷在《天巡者》飾演含冤女鬼專門修理渣男。（台視提供）

曾莞婷在《天巡者》飾演怨念女鬼，真相大白後秒變張翰的溫柔妻。（台視提供）

賀軍翔和邵雨薇在《天巡者》中合理追查出曾莞婷遇害真相。（台視提供）

台視、三立週日奇幻旗艦大戲《天巡者》11月1日播出第二集，收視節節高升，劇中曾莞婷所飾演的絕美怨念女鬼「淑惠」對負心漢「張翰」復仇窮追猛打，打出一片收視佳績，全體平均收視1.42、有效平均收視1.8，30至44歲女性收視高達2.93。曾莞婷笑說：「劇組告訴我不要演成厲鬼或惡鬼，但我拍戲時每天都會嚇到路人，看到他們驚嚇的表情覺得很好笑。有一場我身穿白衣、披頭散髮站在天橋上，不知路過的人作何感想，而且我很能打，一打三，是最厲害的鬼！」

曾莞婷為演出鬼無聲飄移，不僅站軌道車快速滑動，也被工作人員用抬轎方式抬著走，不少網友驚呼：「好逼真，好恐怖！淑惠的『可以載我回家嗎？』不斷在腦海中迴盪。」賀軍翔飾演的鍾馗為追查女鬼怨念真相，一開始跑得氣喘吁吁，後來靈機一動，化為「獨輪車達人」，迅速追上曾莞婷，邵雨薇見狀大喊：「這樣拍戲也太爽了吧！」。

曾莞婷播出當晚貼心開直播，陪伴飽受驚嚇的粉絲看劇，粉絲形容臉色慘白的曾莞婷直接升級灰階，她細心解釋：「拍戲其實很熱，妝都融化了，愈拍愈像人。」網友也稱讚從八點檔鍛鍊出來的她演技紮實，將陰魂不散的女鬼詮釋得很棒，尤其是最後真相大白，女鬼發現老公被惡鬼吳青原附身，不是故意推她下樓摔死，瞬間從眼光犀利的含冤女鬼化為溫柔人妻，與老公相擁誤會冰釋，依依不捨道別，網友們都誇讚：「真感人，好感動！」

曾莞婷開心感謝觀眾支持：「這是我第一次演女鬼，終於如願以償！」邵雨薇則是在天橋上滑手機差點被曾莞婷傷害，賀軍翔情急之下用軀體阻擋，並展開手臂360度迴轉「撈」她，邵雨薇打趣說：「你是把我當成衣服在洗，離心力超強！」賀軍翔和導演調侃她：「妳如果沒將手機捏緊，掉下天橋砸到車子，我們就趕緊收工快閃。」

(中時 )