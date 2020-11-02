18歲新生代男星王士豪在電影《無聲》飾演「大餓」打開知名度，不過王士豪今（2日）卻被爆在夜店把手伸進去辣妹私密處，消息引發各界熱議，對此，王士豪事後也向媒體還原當時狀況，並喊冤說，自己沒有亂摸女生。

王士豪今被網上瘋傳摸女生私密處影片，王士豪事後在IG發文坦言，當時是10月31日他過18歲生日，和朋友到夜店慶生，而王士豪也強調影片中的男子不是他，自己更沒有亂摸女生，不過王士豪這則澄清文，事後卻已被刪除。

王士豪接受本報訪問，他對於自己沒有的作為而被誤會感到難過，他直指當晚影片中的男子不是他，自己更沒有亂摸女生，更反而被摸，「我也是其中的受害者，很多不實的報導我看了很不舒服，所以當下才一時衝動在IG限時動態發文」。

至於為何又刪文，他澄清：「很多網友說我心虛才刪文，但其實根本不是這樣，是因為學校導師和主任為了保護我的安全，才請我撤下來，認為由我公司處理會比較妥當，現在這些內容我都還保存著。而這件事發生後，許多在場的朋友也為我打抱不平。」他表示公司已在準備正式聲明，這兩天就會公布，同時將考慮對拍攝影片者採取法律途徑。

(中時新聞網)