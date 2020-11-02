根據中央氣象局最新資訊，今天中午12時53分發生芮氏規模3.7地震，地震深度12.2公里，震央位於台東縣政府南偏西方50.8公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：管中維）1091102

(中央社)

#地震 #台東縣 #公里 #大震 #12