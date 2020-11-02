台東近海地震規模3.7 最大震度台東3級 13:242020/11/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東近海地震規模3.7 最大震度3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天中午12時53分發生芮氏規模3.7地震，地震深度12.2公里，震央位於台東縣政府南偏西方50.8公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：管中維）1091102 (中央社) #地震 #台東縣 #公里 #大震 #12 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民主黨官員被控違法 德州最大郡12萬張選票恐瞬間作廢 23:522020/11/01 國際 環島鐵路電氣化最後1哩路 普悠瑪首次穿越中央山脈 18:222020/11/01 生活 旺旺吸C凍第3年助陣天母萬聖節搗蛋 04:102020/11/01 娛樂新聞 國旅Fun心玩 人氣景點報你知 11:192020/11/01 旅遊 菊島馬拉松 優勝者送龍蝦 04:102020/11/02 地方新聞 環島鐵路電氣化 最後1哩路完成 04:102020/11/02 地方新聞 葉明洲 帶弘裕紡織轉型 拚做大中華標竿 04:102020/11/02 企業經營 愛琴海強震至少30人死亡、逾900人受傷 土國400多起餘震 01:052020/11/01 國際 愛琴海6.6強震 土、希至少28死 04:102020/11/01 兩岸要聞 蔡辰男搶攻法式料理 海峽會續約 再創餐飲新品牌 04:102020/11/02 產業．科技 生活熱門新聞 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 - 生活 見長榮女大生遭擄殺心碎 名醫怒嗆廢死：沒什麼好爭辯 - 生活 好市多購物不用再帶卡！App大改版 網驚：超猛 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 馬籍女大生遭殺害扯「不要走在暗處」 律師：真是鬼話 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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