日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，婚後生了一雙子女，湊得「好」字，夫妻倆即使有了孩子，感情仍甜蜜恩愛，羨煞眾人，最近江宏傑接下體能綜藝《全明星運動會》紅隊領隊，工作相對忙碌，但他沒忘記11/1是老婆生日，送上5大禮，被福原愛認證是「寵妻魔鬼」。

福原愛生下女兒Aila醬後，隔年宣布告別國手生涯，將重心放在家庭，同時也接觸演藝圈，夫妻倆形象陽光正向，因此代言、節目邀約不斷，而福原愛在本月1日迎接32歲生日，po文不意外閃光滿滿，在微博寫下：這位先生，今年的生日禮物送給我五樣禮物的寵妻魔鬼江宏傑，謝謝大家的祝福，我圓滿的32歲啦」，認證受到老公寵愛。

而江宏傑也馬上跟進，在IG貼了福原愛的照片，喊話：「老婆，謝謝妳一直默默在背後支持我鼓勵我，祝妳生日快樂」，照片中，福原愛手拿最流行的翻糖蛋糕，用名品tiffany的經典配色做成禮物盒形狀，相當夢幻，眾人看了獻上祝福，願愛醬生日快樂「一直幸福下去喲」。

事實上福原愛跟江宏傑並非因身為名人，而故意維持夫妻美好形象，私下真正有著好感情，9月時夫妻倆迎接4周年結婚紀念日，福原愛吐露真實心聲，表示嫁給小傑後，「坦白說沒有每天24h開心幸福美滿這樣，但是沒有一次後悔過嫁給江宏傑我先生」，兩人也會吵架冷戰，但老公包容她的所有，對福原愛來說是真正的幸福，一番告白讓眾多網友直呼感動。

(中時新聞網)