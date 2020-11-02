上周台股下跌352.48點，跌幅2.73％，外資持續賣超，且賣超金額擴大至500億元以上。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超517.98億元；累計今年年初至10月30日止，外資總買進金額為9兆9,353.17億元，總賣出金額為10兆6,402.46億元，累計賣超為7,049.29億元。

外資總持有股票市值為16兆6,859.49億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70％，較10月23日的17兆3,092.28億元新台幣，減少6,232.79億元。

在個股買賣超部分，看好海運運價表現，長榮(2603)居上周外資買超第一大，總計買超30,205張；國喬(1312)買超20,790張居次，旺宏(2337)買超12,559張排第三。

賣超部分，聯電(2303)賣超125,774張排第一，面板股獲利回吐賣壓，彩晶(6116)、友達(2409)分居賣超第二、三大，張數為89,970張及70,498張。

(時報資訊)