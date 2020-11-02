隨著主要原料鎳價續揚，推升不鏽鋼價延續漲勢，繼燁聯(9957)率先開出11月價格再度開高，唐榮(2035)也同步開漲，調漲300系熱冷軋內銷每噸2000元；下半年鎳價及不鏽鋼價續揚加上需求比第二季好，相關業者第三季起營運回溫。

唐榮開出11月內外銷盤價，調漲300系熱冷軋不鏽鋼產品價格，其中內銷每公噸調漲2000元，外銷每公噸漲100美元。

另外，燁興(2007)11月盤價，亦延續漲勢；燁興碳鋼盤元內銷價每公噸漲500元，不鏽鋼盤元漲2000元。

隨著國際鎳原料價格續漲，上游不鏽鋼大廠燁聯11月內外銷盤價，再度開高盤，其中，內銷304系每噸漲2000元，外銷漲100美元，另外，400系產品內銷價每噸漲500元，外銷漲30美元。

10月的鎳月均價約為1萬5200美元，較9月均價高出約380美元，若以含鎳成份的300系列不鏽鋼產品來看，每公噸成本增加30美元左右，換算台幣近千元。燁聯11月順勢調漲價格，這也是連五漲與10月平盤後，再度調漲價格。

不鏽鋼上游唐榮受惠鎳價及不鏽鋼價上揚，第三季轉盈，每股盈餘0.17元，中止先前連三季虧損。

唐榮第三季營收29.24億元，季增約10.5%、年減16.3%；受惠鎳價及不鏽鋼價上揚，單季毛利率3.34%，較前季由負轉正、年增約1.95個百分點；代表本業獲利的營業淨利1915萬元，為逾三年來單季首度本業賺錢，稅後純益約0.58億元，較前季轉盈、年減約92%，單季每股純益0.17元。

不鏽鋼大廠允強(2034)第三季營運回溫，稅後純益1.88億元，季增36.9%、年減6%，每股純益0.46元。

允強第三季營收30.93億元，季增6.7%、年減32%；毛利率9.8%，季增0.2個百分點、年減0.6個百分點；稅後純益1.88億元，季增36.9%、年減6%，每股純益0.46元。

受疫情影響需求，前三季稅後純益約4.7億元，年減28%，每股純益1.15元。展望後市，公司認為目前已是營運谷底，隨著主要原料鎳價有撐，毛利率預計可望持穩。

(時報資訊)