退撫基金9月虧損92億 前9月小賺55億 13:352020/11/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金2日公布9月投資損益，受全球金融市場波動，9月也再次出現虧損92.69億元，累計前9月收益數降至55.13億元，收益率0.94％，主因委外代操9月虧損近102億元。 退撫基金公布，累計前9月自行經營部分，固定收益0.22億元，收益率0.01％，資本利得74億元，收益率6.89％，另外委託投信代操轉為虧損19.09億元，收益率負0.75％，合計整體收益55.13億元，收益率0.94％。 (工商 ) #全球 #虧損 #退撫基金 #收益率 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動基金9月轉虧749億 累計前9月小賺22.4億 11:292020/11/02 財經 定期定額買基金９月超旺 04:102020/11/02 投資理財 英國人也瘋美大選 賭金估破4億英鎊 04:102020/11/02 全球財經 南二都十月買賣移轉棟數 三民區、永康區續居寶座 10:452020/11/02 財經 國旅商機挹注 劍湖山營運轉晴 04:102020/11/02 證券．權證 永豐投信3檔ETF資格審核 過關 04:102020/11/02 證券．權證 前5大上市豬企 日賺1.55億人民幣 04:102020/11/02 全球財經 入帳高峰 營建股Q4業績吃補 04:102020/11/02 證券．權證 勞保改革暫緩無期程 蔣萬安：有負勞工對政府信任 11:512020/11/02 生活 億光今明年獲利 拚重返成長 04:102020/11/02 證券．權證 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 仁寶開第一槍取消尾牙 廣達、宏達電仍在評估 - 財經 - 中央社 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 要聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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