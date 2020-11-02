公務人員退撫基金2日公布9月投資損益，受全球金融市場波動，9月也再次出現虧損92.69億元，累計前9月收益數降至55.13億元，收益率0.94％，主因委外代操9月虧損近102億元。

退撫基金公布，累計前9月自行經營部分，固定收益0.22億元，收益率0.01％，資本利得74億元，收益率6.89％，另外委託投信代操轉為虧損19.09億元，收益率負0.75％，合計整體收益55.13億元，收益率0.94％。

(工商 )

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