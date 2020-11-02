倒數兩週，電商界即將迎接年度最大檔期雙11購物節，不過資安業者趨勢科技表示，雙11讓消費者充滿期待，但卻也有許多網路不肖份子摩拳擦掌等待無辜受害者，為其創造「另類」的雙11業績。

近年來，雙11已成為全民採購節，以去年資策會MIC發出的雙11網購買氣意願調查來看，民眾對於參與雙11的意願較往年更高，且已超過百貨公司週年慶。電商業者不僅將戰線提早，更有不少平台業者、電信業者一起參與雙11盛事，網路聲量一年比一年放大，此外，加上消費者則是在電商業者連續六年的宣傳聲量中，逐漸形成年度購物季的預期消費心理，帶動雙11整體市場買氣攀升。

不過正因如此，趨勢科技近期發現，網路上出現大量雙11「假好康」的詐騙訊息，專為購物季量身打造，除了假冒知名電商平台來增加可信度之外，更利用消費者搶優惠、搶便宜的心態，趁機吸引民眾上鉤。

趨勢科技表示，常見的雙11詐騙有3種類型，一是「電商會員可拿好禮」，趨勢科技表示，看準不少電商平台已提前為雙11起跑暖身以及期望吸引會員目光創造業績，詐騙分子便利用「電商會員大放送」、「好禮等你拿」等詐騙訊息，吸引民眾輸入個人資料，落入陷阱。

此外，詐騙份子也喜歡假借假的物流包裹訊息來吸引消費者上鉤，許多人收到內容為「商品派發、請查收」等搭配短網址的文字簡訊，特別是在雙11購物包裹收發極為頻繁的期間，民眾時常不疑有他便點擊查看，個資也在無意間遭盜竊。

而雙11期間，業者推出眾多優惠，許多消費者積極參與，不肖份子便趁民眾掉以輕心之際，透過手機簡訊或臉書訊息推播「幸運中獎通知」頁面，以電商平台「抽獎活動幸運中獎」為由，在民眾掉以輕心之際，趁機騙取個資及金錢。

趨勢科技表示，期除了雙11購物節相關網路陷阱外，還有不實減重、肯德基相關詐騙等也相當氾濫，趨勢科技建議消費者在用社群媒體、上網時切勿隨意點選可疑網址，需要常保警覺心，才能保護自己的個資與財產安全。

(工商 )