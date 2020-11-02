美國總統大選11月3日正式投票，全球各國高度關注，但有網友發現台灣的一項數據竟連續6屆精準命中美國大選結果，直呼：也太剛好了吧！

網友分享有趣數據。

有台灣網友在論壇上發文指出，美國總統大選已經進入最後倒數，但是選舉結果仍然撲朔迷離，雖然主流媒體的民調都顯示拜登佔據著相當大的優勢，但是近日川普勤跑各州造勢，造勢現場比起拜登的小車隊，更像一個即將當選總統的候選人。

而該網友統計過往台灣的「某項數據」，發現連續6屆美國總統大選、整整24年的結果，都精準命中，而這項數據就是：台灣總統當選的政黨；該網友發現這個有趣的巧合，表示自從台灣總統進行民選以後，每當台灣的國民黨拿下總統大位、美國的民主黨候選人就會選上總統，而民進黨成功政黨輪替時，美國的共和黨也會完成政黨輪替，連續6屆來都是如此！

所以今年民進黨的蔡英文順利連任，代表著川普也能順利連任嗎？這個有趣的數據引來其他網友討論，表次「這也太剛好了吧」、「真的很妙耶，你不說我都沒發現」、「剛好都是八年輪替一次」、「微妙」、「台美同年選舉而且都有連任之後輪替」、「連準七次的機率低於1%！」、「這秘密居然被你發現了」。

(中時新聞網)