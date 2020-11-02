羅姓護理師因3年前扶70多歲老婦人上輪椅時，不慎讓老婦連摔了6、7次，頭上腫個大包，不幸於40天後病逝，家屬怒控羅女。台北地檢署調查認為，老婦死因與摔倒無關，但羅女未依照護手冊，從正面抱起老婦導致摔倒，確有疏失，今依業務過失傷害罪起訴她。

羅女3年前經安養中心安排，到北市某戶家庭，提供「居家式喘息服務」，負責照護80多歲、70多歲老夫婦，羅女在幫老婦洗完澡後，要把老婦扶上輪椅，伸手從後方撐起老婦腋下，但因老婦患有神經性疾病，腿部無法出力，羅女一直扶不上輪椅。

羅女明知老婦一直說無法出力，卻沒有理會，持續不斷嘗試，導致老婦摔了7、8次，頭部腫個大包，送醫後無大礙。

但老婦卻於跌倒送醫後40天過世，家屬憤而提告，檢察官根據老婦病歷，認定老婦是因疾病影響到心肺功能而病逝，和摔倒無因果關係。

不過檢察官傳喚羅女督導並參考照護手冊，認為羅女照顧無法自行站立的病患時，應該從正面環抱，讓病患將重心靠在自己身上，但羅女卻是伸手從後方把老婦撐起，導致老婦重心不穩摔倒，涉有過失，依法起訴。

(中時 )