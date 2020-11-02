市區車位一位難求，有時兩方搶車位就成了糾紛；一名駕駛日前在路邊看到停車位，不料卻遭另一位婦人站在停車格內「佔位」等車開來，該駕駛上前理論說「應該人和車子都在」，沒想到婦人仍不讓停車，甚至飆罵「我在這邊站很久了，死小孩！本來就是該我們停的，垃圾！什麼東西！去死王八蛋」。

大媽「人肉佔停車格」挨轟 離開前嗆對方：垃圾！我站很久了

該駕駛開車在北市天母中山北路7段附近，好不容易找到停車位後，卻發現停車格遭一名婦人以身體先佔位，他原本心平氣和地上前理論，認為應該是「人跟車子都到了」才有優先停車資格，而該婦人則指著遠方的車輛說「我車也到了啊」，眼看兩人爭執不下，婦人車上的友人就說「他要就給他，給他啦！」

一名大媽用「人肉佔停車格」，離開時還嗆對方「我在這邊站很久了，垃圾！」（圖／翻攝自爆料公社二社）

不過此時婦人更加氣憤、堅決不讓，直說「我在這邊站很久了，你趕快進來（停車），我要照你車號！」而該駕駛也不甘示弱，全程用手機錄影，回應「你可以報警啊，你們先發飆的」，最後婦人在友人勸阻下悻悻然上車離開，上車前還飆罵「垃圾，什麼東西，去死！死王八蛋！」

許多網友看到這不理智的婦人，紛紛留言「告她公然侮辱，可以提早領年終了」、「這一定要堅持提告」、「停車格是給車停又不是給人停的」、「這種人肉佔車位的，一定要告，以儆效尤」。

(中時新聞網)