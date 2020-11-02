「鐵拳」泰森(Mike Tyson)本月底就要重返擂台，他將與小瓊斯(Roy Jones Jr)對打8回合表演賽。不管力量回復多少，54歲的泰森近來減重計畫大為成功，他表示自己從青少年時期之後就沒這麼輕盈過了。「我上次有這個體重大概是17或18歲。」

泰森身高178公分，當前體重212磅(約96.2公斤)，「我真的對這一切努力很高興，這是自信與自我認可，很美妙難以言喻，我還要繼續努力。」泰森十多年前最後一次出賽的體重是232磅(約105公斤)，退役之後體重就再開始上升。雖然重量級拳手沒有減重的問題，強調速度的泰森還是不能吃太重。

對手小瓊斯今年51歲，他讚嘆泰森的減重成果：「他看起來非常棒，我為他所做的一切努力感到驕傲。一般拳壇54歲了就不再把自己當成拳手，我才32歲時就被當成打不動的老傢伙了。」

小瓊斯還語出驚人：「我知道比賽也可能賠上性命，但就算如此我也很幸福，我熱愛拳擊，我願為拳擊而死。」當然小瓊斯一部份是謙虛，他自己亦是有名的拳王，左右勾拳都十分有力，綽號「勾拳隊長」，不會輕易被泰森打倒。

(中時新聞網)