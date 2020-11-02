三星集團會長、有韓國「經濟大統領」之稱李健熙病逝後，遺產中股票換算價值約17兆7374億(約4.85兆台幣)韓元，就算繼承後可能要付出高額遺產稅，其長子李在鎔也將以11兆2744億韓元(約3.1兆台幣)登頂韓國股市首富。如果不繼承，更無懸念，因為李在鎔原本於股市富豪榜就排第2，僅次於父親。

韓聯社引用金融資訊調查公司FnGuide數據，至10月29日為止，李健熙股權遺產仍是股市富豪榜首位，而除李在鎔是第2名，李健熙遺孀洪羅喜名列第5，2名女兒新羅酒店社長李富真、三星福利基金會理事長李敘顯並列第14。

如果依韓國法定遺產繼承比例，配偶1.5而每名子女是1，洪羅喜將分得價值5兆9131億韓元股票，3名兒女各得3兆9420億，如此李在鎔會是股市首富，洪羅喜排第2，李富真、李敘顯將並列第3，相當於李健熙家族包辦前3名。

還有種情況是李健熙家族變賣部分股票套現，用來繳納高額遺產稅。FuGuide也計算過這種情況，得到結論是李在鎔及其母親洪羅喜仍是股市前２大戶，李富真、李敘顯排名則會較繼承到全數法定份額略為下降，但也高居並列第5。

有韓國分析稱，左派的執政黨共同民主黨正考慮又各項法規來規制三星，包括該集團旗下各企業間複雜到難以監控的交叉持股情況，該作法令人詬病，因為李健熙透過這種方式確保能把集團所有企業掌控在家族手中，例如三星電子除了李健熙父子私人名義持股外，還有關鍵8.5%股份是三星人壽持有，而該公司有2成股權在李健熙手中。

韓股今日跳高，漲幅至台灣時間13時30分止，漲幅1.13%，三星集團骨幹三星電子略遜於大盤，但也漲0.88%。

(中時新聞網)