微軟（Microsoft）竭盡所能的期待用戶能夠放棄Internet Explorer（IE）瀏覽器！為了讓使用者可以順利遷徙到更安全、更便利也更有智慧的Edge瀏覽器，微軟將使用強硬的方法，讓IE無法開啟使用者經常造訪的主要網站，僅能以Edge瀏覽器開啟，藉著強迫讓IE退休的方式，更強力的推行Edge瀏覽器。

據了解，微軟旗下經典瀏覽器IE，從2020年11月起將無法開啟許多知名網站，包含Facebook、Instagram（IG）、Twitter、YouTube等等，以及微軟旗下的Teams、Google旗下的眾多產品（Google Drive、Google Earth），還有不少美國的銀行以及知名品牌的網站，都會自動跳轉以Edge瀏覽器開啟，而無法以IE開啟，等於強迫讓IE退休。

據了解，微軟將許多知名網站的網址，強制以Edge瀏覽器開啟的行動，將會從預定2020年11月19日釋出的Microsoft Edge v87（第87版）中開始導入。使用者將會在連線到上述特定網站時，看見首圖的畫面。除非將下方的選項取消勾選，不然的話微軟還會還會將你的IE瀏覽器的瀏覽資料直接自動搬移到Edge瀏覽器中。

根據《The Verge》報導，由於IEg是個相當老牌的瀏覽器，目前IE的市佔率約僅有5%左右，預計上述的改動並不會影響多數網友。不過至今仍舊堅持使用IE的使用者，預計將會相當有感。

(科技)