受到歐洲封城打擊 周一國際油價重挫逾3％ 13:482020/11/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價2日（周一）重挫逾3％，歸因於歐洲因疫情惡化而重啟封鎖，市場人士預料將使燃料需求走疲，此外美國本周登場的總統大選局勢難料，同樣令人憂心。 亞洲早盤布蘭特原油1月期貨重挫3.1％或1.16美元，報每桶36.78美元，美國西德州中級原油期貨摔落3.5％或1.24美元，報每桶34.55美元。在更早交易布蘭特原油與西德州原油一度暴跌5.8％、6％，觸及5月以來低點。 (工商 ) #歐洲 #美國 #布蘭特原油 #期貨 #報每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求疑慮 美油期貨跌逾1％ 09:432020/11/02 財經 《電機股》世德Q4營收拚今年高峰 擬全面持有子公司MMG 11:082020/11/02 財經 《日股》一路挺進 日經早盤收漲318點 11:592020/11/02 財經 歐美疫情爆炸 英奧西葡再封城 04:102020/11/02 兩岸要聞 《國際產業》馬達龍頭日本電產 全球布局瞄準歐洲 11:082020/11/02 財經 《盤中解析》電子權值股熄火 續高檔量縮修正 11:422020/11/02 財經 「萬三」壓力、Q3獲利亮眼 台灣塑化股表現聚焦這10檔 19:152020/11/01 財經 油價趨緩 汽、柴油調降0.5元、0.4元 15:212020/11/01 生活 孟加拉成衣業露曙光 04:102020/11/01 產業特刊 趁勢定期定額投資 台股擁三優勢 伺機布局 04:102020/11/02 投資理財 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 仁寶開第一槍取消尾牙 廣達、宏達電仍在評估 - 財經 - 中央社 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。