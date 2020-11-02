國際油價2日（周一）重挫逾3％，歸因於歐洲因疫情惡化而重啟封鎖，市場人士預料將使燃料需求走疲，此外美國本周登場的總統大選局勢難料，同樣令人憂心。

亞洲早盤布蘭特原油1月期貨重挫3.1％或1.16美元，報每桶36.78美元，美國西德州中級原油期貨摔落3.5％或1.24美元，報每桶34.55美元。在更早交易布蘭特原油與西德州原油一度暴跌5.8％、6％，觸及5月以來低點。

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