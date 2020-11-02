警方抵達現場採證時，發現屍體長期曝曬腐爛、白骨外露，加上附近野狗啃食，導致4肢全無，目前仍正追查死者身分。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

張男擔心報案會惹麻煩上身，於是返家後，沒想到惡夢連連，今趕緊委請啟模里長陳文祥報警。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣一名張姓漁民，9天前在玉里鎮秀姑巒溪抓魚時，竟在沙洲上發現1具男屍，擔心報案會惹麻煩上身，於是當作沒看見；返家後惡夢連連，今趕緊委請啟模里長陳文祥報警；警方抵達現場採證時，發現屍體長期曝曬腐爛、白骨外露，加上附近野狗啃食，導致4肢全無，目前仍正追查死者身分。

陳文祥表示，張姓村民是光復鄉居民，平常都會到秀姑巒溪抓魚，上個月在高寮大橋輿玉里大橋中間一處沙洲上，發現1具男屍；根據轉述，當時屍體還有雙腳，張男害怕報案後，會被警方調查，且要上法院打官司，而遲遲不敢報警。

陳文祥說，這9天張男只要想到當時屍體的樣貌就食不下嚥，連日惡夢導致徹夜難眠，為了讓自己心安，今早鼓起勇氣請自己代為報案，希望能幫助男屍早日返家。

陳文祥一早與警方在張男帶領下，到沙洲尋找男屍，發現屍體時已沒有頭髮及手腳，不過還穿著褲子、戴項鍊；玉里警分局表示，因男屍大體嚴重腐爛、白骨外露，鑑識人員正在現場採證，初步研判男屍已死亡多時，有待確認死者身分，不排除採集DNA相驗，通報協尋3個月內的失蹤者。

(中時 )