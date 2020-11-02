一名20多歲年輕女性因肝臟左側腫瘤感到不適，於外科治療肝腫瘤，原先推測為肝癌，進一步做肝切片和大腸鏡檢查，才發現是晚期大腸直腸癌。林口長庚紀念醫院腫瘤科徐鴻智醫師表示，「臨床上第四期的患者中有兩成左右是先因癌轉移部位不適就診，才發現原因出在罹患大腸直腸癌。」。

徐鴻智醫師說明，初期大腸直腸癌不明顯，且隨著腫瘤位於左側或右側症狀也會有所不同。若在大腸左側往往出血狀況較明顯，腫瘤易被檢查，大都以急性或慢性阻塞的症狀表現：腹痛、反覆腹瀉、大便變細等。右側則因腸徑較大，多以晚期轉移癌的症狀表現：貧血、疲倦、厭食、體重減輕、腹脹等，確診時腫瘤往往已轉移至其他部位。

(圖/健康醫療網提供)

大腸癌左右側症狀不同 兩至三成患者確診已轉移進入晚期

徐鴻智醫師說明，這名年輕患者由於無明顯大腸癌症狀，最後晚期癌轉移導致肝腫瘤，情況並不樂觀。所幸經過內外科醫師共同評估後，患者接受基因檢測，使用anti-EGFR標靶藥物，先將腫瘤縮小再進行手術，經由多專科治療團隊近三年的完善照護，成功延長存活時間，為年輕生命爭取更多與家庭、友人相處時光。

因初期大腸直腸癌症狀不明顯，加上左右側又有不同病癥，容易誤導患者輕忽疾病警訊，如誤以為血便只是痔瘡發作、或排便習慣改變可能來自於壓力或其他因素等。徐鴻智醫師提醒，大腸癌已連續12年居國人癌症首位，不容小覷，如果症狀持續一段時間未獲得改善，就應該主動就醫，若掉以輕心，極有可能錯過治療的黃金時段。

腸照2.0 多專科團隊結合個人化治療 全方位評估晚期腸癌治療選擇

現今大腸直腸癌治療趨勢已走向多專科治療團隊(MDT)模式，針對棘手的晚期轉移性患者，藉由不同科別共同討論，提供個人化治療策略打造良好預後，像是分析腫瘤位置、或安排基因檢測以了解患者疾病特色。

(圖/健康醫療網提供)

徐鴻智醫師進一步說明，早期腸癌以手術切除腫瘤為主要治療方式，若一旦進入晚期，手術風險也會因而升高，甚至無法接受手術。此時便可由血液腫瘤科評估其他治療選擇，例如透過基因檢測結果評估適合的治療選擇，過去的病例實證也指出晚期大腸癌經標靶或化學治療，有助於延長存活期和縮小腫瘤，進而增加手術機率，透過手術切除帶來良好的預後，提供患者更好的生活品質。徐鴻智醫師強調，診斷與治療評估都是重要的一環，多專科團隊集結各科醫師討論、引進創新技術與治療選擇，不論早期或以發生轉移的患者都能提供最佳治療方案。

徐鴻智醫師呼籲，除了定期接受大腸鏡檢測外，若民眾出現排便習慣改變持續兩周，或血便、不明原因貧血和體重驟降等症狀，務必及早就診。即便診斷結果非大腸癌也建議持續觀察。倘若真的發生癌細胞轉移，也可透過醫療團隊全方位評估給予適合治療，晚期大腸直腸癌並沒有想像中困難，提醒患者務必配合團隊積極治療，以期達到最佳療效！(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)