佇立在花蓮光隆博物館入口處的蒸氣火車頭有1百餘年歷史，經風吹日曬，車身斑駁，道盡歲月痕跡，光隆日前決定出資送往彰化，依原有設計規格、尺寸、樣式加以修復，全程記錄，使這輛國寶級火車頭繼續保留，讓民眾未來能持續一睹風采。

LCK31蒸氣火車頭1912年自德國建造，1917年由台東製糖株式會社自日本購入，經台灣總督府鐵道部、台灣鐵路管理局等單位接收後，來回行使在花蓮與台東之間，直到1969年因車體老舊報廢，並塵封在鐵路局花蓮機廠。

光隆執行董事曾俞翔表示，當時環保意識與保存古物概念不足，這類物品大多由古物商以廢鐵標購取得，經拆卸再賣出；董事長曾信雄喜好老物，1974年因緣際會下標得這輛火車頭，加以修復保存，並掛上一組木製車篷，存放在光隆博物館的廣場。

曾俞翔說，車頭長期置放在外頭，歷經約50年風吹日曬，車身漸漸斑駁，為了讓這輛國寶級火車頭繼續保留，決定出資自行修復，以曳引車載運送往彰化一間修繕火車最具經驗且負盛名的車廠，並請他們照原有設計規格、尺寸、樣式加以修復。

「這次修復LCK31蒸氣火車頭可說是意義深重」，對於台灣鐵道文化保存，曾俞翔認為自己盡了一份心力，他說，該車頭代表著曾行駛在台灣東部的窄軌蒸氣火車頭，替花蓮經濟奉獻許多心力，是極為珍貴的鐵道歷史；期盼修復完畢後，能吸引更多鐵道迷朝聖，促進花蓮觀光。

(中時 )