美國總統大選3日投票，選舉結果牽動台美經濟對話、雙邊貿易協定（BTA）簽署等重大經貿發展突破，府院均密切關注選舉結果，財經高層透露，國安高層評估不論川普或拜登哪一人勝選，對於台美互惠互利的經貿發展趨勢都不會改變，尤其，川普要製造業回流、拜登要振興製造業，而台灣又是美國製造業最好的夥伴之一，在供應鏈重組將可「強強結盟」。

美方已拋出強化並確保供應鏈安全是美台共享的優先目標，台灣可參與全球供應鏈重塑，並扮演關鍵角色訊息；經濟部高層表示，台積電赴美投資設廠，就是台美供應鏈更緊密結合的指標性案例，台積電已布局2奈米製程，技術領先優勢也將吸引外資來台投資，強化群聚效應。

高層又舉美國電動車特斯拉為例說，在美國製造可以帶動很多就業，但電動車所使用的很多零組件卻是來自台灣，像特斯拉這樣的大工廠，台灣也能與美國合作，相信未來能夠創造更多的商機。

美國總統大選投票倒數，包括國安高層、行政院財經相關部會均密切關注選情最新動態、兩黨政策趨勢、台美關係及印太秩序議題，及評估可能對台灣的影響。加強供應鏈合作、召開台美經濟對話、開啟BTA諮商、恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）商談、台美基礎建設融資及市場建立合作架構，則是美國總統大選結果揭曉之後，台美經濟合作的五大重點工作。

財經高層分析，台灣對美國兩黨候選人都保持一定關注，川普執政的美國政府就與台灣關係密切，而總統候選人拜登也強調要深化對台關係，兩邊智囊團外交顧問對深化和台灣關係是美國共和、民主兩黨的共識，因此，選後無論是誰當選，台美經貿往來應該不會有太大變化。

此外，媒體也報導蔡總統已和拜登外交政策的核心要角、前副國務卿布林肯等人舉行過會議；蔡英文總統日前也表示，無論美國總統大選結果為何，將持續深化台美關係。

有關供應鏈重組，官員說，美國 IC 設計很強、台灣晶圓代工有技術領先優勢，兩者在全球市占率都超過五成，台灣若可搭上美國在 5G、物聯網、車用電子、AR及VR的優勢，形同「強強聯手」，在全球供應鏈影響力將大增。

官員說，川普喊出製造業回美國，台美有相當互補空間，台美關係密切，製造業連結相當緊密，尤其在高階製造上會有雙贏的機會，就算製造業回美，台灣還是能扮演要角，主要是台灣與美國互補的性質很高，雙邊都能得利。

至於台美基礎建設融資及市場建立合作架構，財政部高層指出，國家政策絕對具備一致性，尤其美國智庫多方強調要打造印太戰略安全網，因此台美雙方的合作會持續下去，不受大選結果影響。

(工商 )