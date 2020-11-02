筆記型電腦代工廠仁寶因防疫考量，將取消今年尾牙；其他代工廠包括廣達、緯創、英業達、和碩尚未定案，但已有業者傾向不舉辦。

智慧型手機及虛擬實境（VR）業者宏達電也表示，將評估未來疫情影響再做決定。

仁寶今天證實，由於疫情考量，群聚活動不安全，已宣布取消今年尾牙餐會。至於往年尾牙常見的抽獎活動會改為何種方式進行，員工還在等候內部通知。

另一家代工大廠廣達尚未公告是否舉辦尾牙，由於廣達集團人數眾多，包括不少產線人員，內部考慮的層面較多，將觀察疫情發展。儘管廣達高層認為，年終歲末員工一起聚餐是很溫馨的活動；但在疫情考量下，仍以安全為優先，也考慮改為各部門自行舉辦尾牙，目前尚未定案。

緯創也還沒確定今年是否舉辦尾牙，內部已規劃不同方案，正在研議中。主要考慮尾牙聚會人數眾多，座位比較靠近，用餐時也不會戴口罩，可能增加感染風險；但緯創仍相當重視尾牙餐會，是感謝員工一整年貢獻的重要活動。

英業達尚未決定是否舉辦尾牙，但原則上傾向不舉辦，原因之一是冬天病毒較活躍，且尾牙採取合菜形式，衛生上較有疑慮；如果數千人群聚，更可能增加感染風險，還要考慮大型同歡活動恐造成社會觀感不佳。規劃的替代方案，包括直接發放獎金或抽獎券等。

和碩今年尾牙是否舉辦，內部還在討論中，目前沒有明確資訊，但疫情確實是考量因素之一。

電腦品牌廠方面，華碩內部還沒收到尾牙通知，通常尾牙場地會提早預訂，但最終是否舉辦還不確定；宏碁由於去年已舉辦過5年一次的大型尾牙，今年按照往例將由各部門自行舉辦。（編輯：張良知）1091102

(中央社)