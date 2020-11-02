萬眾矚目電商重頭戲雙11購物盛典將開跑，開店平台-網路家庭旗下PChome商店街，今年推出雙11最強的加購「加」年華系列活動，主打最低11元即可加購，搶攻市場商機！雙11期間，消費者於任一家店購買，即可任選多家店最低11元超強優惠的商品加購資格。期間更打造五大主題會場：「整月尊榮加價購日本HARIO器具32折起」、「日日順手加價購11元起」、「8,800萬件商品宅配免運費」、「天天品牌大日53折起」以及「百家名店現金積點11倍送」，攜手全台中小企業一起加入雙11大戰，共創年終最大購物熱潮。

PChome商店街營運長黃淑琳表示：「雙11購物熱潮即將登場，PChome商店街以加價購免集點為主軸，推出一系列優惠活動，集結12萬店資源，更讓店家單店享有獨立促購的機會，集邀全台中小企業集結資源、借力使力，一起擴大行銷宣傳效益，聯合出擊創造共榮消費力！今年雙11 PChome商店街就是要玩出與眾不同，讓全平台超過900萬精打細算的消費者，買到優惠、加到賺到！」

PChome商店街雙11推出一連串重磅優惠，第一重，與擁有99年歷史日本知名品牌「HARIO」聯手，祭出11月整月尊榮加價購，單筆滿499元，消費者免集點、免登記，最低32折就可帶走日本HARIO全系列咖啡及生活器具；全月累積滿額現領日本及台灣世界冠軍聯名商品，讓達人教你沖咖啡。第二重，購狂優惠「加」年華：日日順手加價購，全平台限量3C知名品牌、MIT優質商品、居家熱銷夯品、有機蔬菜箱等，最低1折加購價；11/11單日限定加碼，每個整點驚喜最低11元商品加購；第三重：天天品牌大日，網羅dyson、伊萊克斯、歐樂B、iRobot等知名品牌等最低53折起，好康別錯過！

此外，第四重，全站8,800萬件商品宅配免運：免領卷、免湊運費門檻，不同店家商品一鍵加入購物車下單，即可免運送到家。第五重，現金積點11倍送：聯合百家知名店舖，如生活工場、日本樂天、光南大批發、台灣好農、立祥公寓、糖村、佐登妮絲等推出優惠，現金積點一點相當於一元，可直接折抵消費、使用金額無上限，消費越多賺越多！且加碼新會員購物見面禮，凡於雙11期間加入會員，另再送100元現金積點，等你來買越多、賺越多！

(科技)