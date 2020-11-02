民眾黨質疑政院、警政署治安會報有無召開。（趙雙傑攝）

國民黨與民眾黨質疑疫情期間，為何沒有召開食安、治安相關會報，行政院發言人丁怡銘表示，即使各大型會議暫停，相關部會仍就專業部分隨時召開跨部會協調，有結論後由各首長與院長討論後迅速做成決策。政院也會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。

萊豬議題、馬來西亞女大生命案接連衝擊，但食安及治安會報今年未卻未召開。行政院發言人丁怡銘表示，中國年初爆發疫情以來，全世界相繼淪陷，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府因而減少各式大型會議，連行政院會都在八月才恢復讓直轄市長等列席人員出席。

但即使各大型會議暫停，相關部會仍就專業部分隨時召開跨部會協調，或是利用網路工具以訊息群組溝通，有相關結論後由各首長與院長討論後迅速做成決策。從防範非洲豬瘟、新冠肺炎防疫、振興三倍券，包括治安等議題都是如此。隨國內疫情穩定，政院也會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。

(中時 )