Paypal今年10月宣布即將支持已知的幾種主流數位貨幣支付，引起官方或者企業巨頭的表態支持。犇峰管理顧問有限公司策略總監郭天銳表示，目前的趨勢看來，將會洗去許多人對於數位貨幣甚至整個區塊鏈產業的疑慮，無疑是為數位金融長遠的發展加入了催化劑，讓改變更快發生、數位貨幣更早普及。

Paypal官方在2019年10月，證實正式宣布退出Facebook的數位貨幣計畫Libra，並表示這是「經過深思熟慮的結果」，時至2020年10月份的今日，Paypal宣布即將支持已知的幾種主流數位貨幣支付，包括比特幣（BTC）、比特現金（BCH）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）等，今年內則可以直接在平台購買、持有及出售數位貨幣，且不收任何手續費或衍生費用。

對於Paypal的消息，Libra計畫目前的負責人暨Facebook金融小組負責人David Marcus在Twitter上也立即回應「十分興奮」，表示主流金融服務商進入數位貨幣領域使得眾多銀行開始尋求對比特幣以及穩定幣（如USDT等）的支持，而這正是一個轉捩點。

犇峰管理顧問有限公司策略總監郭天銳則指出，儘管許多人認為這是十分令人振奮的消息，事實上目前Paypal將開放的數位貨幣交易並不支持從外部轉帳，而只能在平台上進行買賣，這與一般投資人對數位貨幣「交易所」的期待大相逕庭，在實用性上可能並無多大幫助；但不可否認地，就如Facebook跳出來發表Libra計畫、中國政府表明支持區塊鏈技術以及將發行國家級數位人民幣時引起的連鎖反應，官方或者企業巨頭的表態支持，都將洗去許多人對於數位貨幣甚至整個區塊鏈產業的疑慮，無疑是為數位金融長遠的發展加入了催化劑，讓改變更快發生、數位貨幣更早普及。

郭天銳補充，如同David Marcus所提及，許多銀行在Paypal表態後急著尋求支持，生怕來不及跟風因而被新科技趨勢淘汰，正如在台灣的幾家銀行龍頭包括中信、國泰，都成立了自己的區塊鏈或者數位金融事業部門，許多企業都意識到需超前部屬、布局並發展數位貨幣，這樣的趨勢也正慢慢滲透到個人，數位貨幣走進人們生活的未來已經完全是可預見的了。

(中時 )