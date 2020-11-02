31歲謝姓男子今（2日）中午12時許，駕駛小貨車行經新北市板橋區環河西路4段江翠橫移門前、往中和方向，疑因未注意車前狀況，撞擊前方停等紅燈的貨車、再波及另一輛汽車。（翻攝照片）

31歲謝姓男子今（2日）中午12時許，駕駛小貨車行經新北市板橋區環河西路4段江翠橫移門前、往中和方向，疑因未注意車前狀況，撞擊前方停等紅燈的貨車、再波及另一輛汽車。（翻攝照片）

31歲謝姓男子今（2日）中午12時許，駕駛小貨車行經新北市板橋區環河西路4段江翠橫移門前、往中和方向，疑因未注意車前狀況，撞擊前方停等紅燈的貨車、再波及另一輛汽車，由於衝擊力道相當大，小貨車車頭全毀，謝男右小腿變形受困車內，所幸救出後無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方調查，謝男駕駛小貨車行經新北市板橋區環河西路4段江翠橫移門前、往中和方向，直接撞上正在停等紅燈由44歲林姓男子駕駛的小貨車，由於衝擊力道相當大，林男的小貨車又往前撞擊60歲陳姓男子駕駛的汽車。

警消獲報到場，發現謝男駕駛的小貨車車頭全毀，謝男雙腳被夾在變形的車頭內，緊急利用破壞器材將謝男救出，謝男雙腿骨折、右小腿變形，所幸意識清楚，送醫後無生命危險，另外林男則輕微擦傷並未送醫。

警方到場後先行移置車禍車輛，開放1車道通行並加強疏導，目前已調閱監視器，進一步釐清車禍原因。

(中時 )