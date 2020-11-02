國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨晚遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男當場遭逮捕。（謝瓊雲攝）國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨晚遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男當場遭逮捕。（謝瓊雲攝）

國家一級古蹟鹿港龍山寺2日傍晚驚傳遭人惡意噴漆，廟方通報警方後當場以現行犯逮捕35歲洪姓男子，奇特的是他夜裡闖入寺廟中，對著紅磚與水泥牆面，只噴「羅宜凡」三個大字人名，卻又說不清與此人關係，因洪男拒絕夜間偵訊，警方3日完成筆錄後依毀損罪、違反《文化資產保存法》103條，移送彰化地檢署偵辦。

根據了解，35歲洪姓男子家住福興鄉，在鹿港地區一家工廠工作多年，未婚、與父母同住，平日工作、作息尚屬正常，無異樣，但2日晚間7、8點，他卻帶著黑色與黃色兩罐噴漆，至鹿港龍山寺內隨處亂噴漆，甚至連寺內樹木上也慘遭毒手。

國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨晚遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男當場遭逮捕。（謝瓊雲攝）

國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨晚遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男當場遭逮捕。（謝瓊雲攝）

廟方人員發現後當場喝斥制止，他會反嗆「就算神明來我也不怕！」繼續恣意妄為，管委會人員趕緊報警處理，警方到場後才成功制止他繼續亂噴漆，並將人帶回警局；管委會也立即到警所報警提告毀損。

國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨晚遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男當場遭逮捕。（謝瓊雲攝）

廟方昨晚初步清點，向警方表示受噴漆汙損處多達13處，全都噴上「羅宜凡」三個大字，由於國定古蹟遭人惡意破壞，彰化縣文化局接獲通報，一早也緊急會同文化部文化資產局人員到場了解，經現場勘查後，確認受噴漆毀損的地方多達29處，行徑囂張。

警方表示，洪嫌供稱想找「羅宜凡」但卻說不清楚此人是誰、跟他是什麼關係？又說他想上電視，才想到龍山寺噴漆，就會有電視台媒體來拍他，面對警方詢問，說不出所以然，精神狀態疑似不穩定。

文資局修復技術人員現勘後，發現29處噴漆位置集中在牆外，包括松樹幹、紅地磚、白牆、門板等，龍山寺旁的一處民宅也被噴上人名大字；目前文資人員將先針對被噴漆處進行防護遮蓋處理，避免風吹噴漆漆料持續破壞牆面，今天下午展開清除作業，盡快在未來幾天內全數清除。

(中時 )