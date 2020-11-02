新竹縣台灣閱讀節在文化局圖書館的主題裝置特展，文化局長田昭容（左）等人與幼兒園小朋友看展。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局串聯14公共圖書館，宣佈「閱讀新風味－新竹縣台灣閱讀節暨閱進校園」7日起跑，有讀冊集章兌好禮、親子閱讀互動工作坊及主題裝置特展等活動，12月19日攜手教育處喜閱節為年度閱讀活動畫下完美句點。

文化局長田昭容指出，為推廣全縣閱讀，今年只要借閱50冊以上書籍的大小朋友，7日起可憑身分證明文件至文化局圖書館，兌換限量悠遊卡圖書借閱證，成人及兒童各1萬張，兒童須配合繳交5篇閱讀心得，歡迎大家踴躍參與。

田昭容並說，今年台灣閱讀節首次進入13鄉鎮市小學，辦理24場公圖資源推廣講座，希望透過「閱進校園」，讓孩子們了解縣內各圖書館的特色及服務，主動學習愛上閱讀。

民眾若要參加讀冊集章兌好禮活動，可就近至各圖書館索取集章本，「紀念章」無年齡限制，只要參訪竹縣14所公共圖書館，與單館借閱3本以上書籍即可獲得1個章，集滿8個章可兌換限量文青帆布袋。

專為12歲以下兒童精心設計的「活動章」，只要全程參與，即可獲1個章，集滿8個章，可兌換閱讀新風味Q版造型杯，參加方式可上網搜尋各分館臉書粉絲專頁。

為期1個多月系列活動預計12月19日串聯教育處喜閱節，在文化局圖書館廣場及文化廣場，辦理成果發表展及閱讀創意市集，帶給民眾不一樣的閱讀體驗。

(中時 )